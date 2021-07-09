Научное исследование - в Германии отмечают рост расизма

В Германии фиксирует рост расизма - таковы итоги исследования трех авторитетных научных центров страны, в том числе института Гете. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV. Исследование охватило несколько сотен человек из 37 стран - им задавали вопросы об имидже ФРГ за ее пределами и наибольшее беспокойство у респондентов вызвал именно набирающий обороты расизм. Опрошенные сообщили, что во время своего пребывания в Германии в последние годы наблюдали там "меньше толерантности и дружелюбия". Кроме того, по мнению опрошенных, страна недостаточно отошла от своей колониальной истории. Негативную оценку также получили действия Германии во время второй и третьей волны коронавируса.