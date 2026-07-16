Громкий политический скандал в Литве обретает все большее сходство с пьесой театра абсурда. Прибалтийская республика заявила, что готова уплатить штраф, наложенный на нее международным судом в связи с деятельностью на ее территории тайной тюрьмы ЦРУ: Литву обязали выплатить жертве пыток 30 тыс. евро компенсации.

Однако официальный Вильнюс категорически отказался проводить расследование деятельности тайной тюрьмы. Более того, Науседа и вовсе отрицает существование секретных пыточных.

Между тем факт существования в ряде государств Европы таких тюрем доказан и, более того, фактически признан самими американцами. Кроме Литвы, тайные тюрьмы ЦРУ существовали, например, в Польше и Румынии.

В нулевые годы закон запрещал пытать заключенных на территории самих США, поэтому ЦРУ создавало тюрьмы в других странах. Позднее пытки были разрешены и нужда в зарубежных тюрьмах отпала. И вот теперь Литва платит жертвам пыток, но признавать существование пыточных отказывается.

Фото РИА Новости