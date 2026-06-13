Науседа подписал поправки к закону, которые ставят национальную литовскую телерадиокомпанию ЛРТ под полный контроль властей. Теперь, когда под документом появилась подпись президента, судьбу вещателя уже вряд ли возможно изменить. За последние полгода тысячи литовцев провели ряд массовых протестов в защиту ЛРТ. Как выяснилось, все тщетно.

Поправки к закону сами журналисты считают суровым ошейником на своей шее.

Теперь, чтобы не столкнуться с проблемами, вещатель должен прислушиваться к любому недовольству политиков в правительстве, сейме и администрации Науседы. Слушания по этому поводу проходили даже в Европарламенте, однако заставить чиновников изменить свои намерения не удалось.