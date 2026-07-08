Литовские элиты толкают регион к ядерной катастрофе. Сейм официально дал ход поправкам в Конституцию, которые разрешают размещение на территории страны ядерного оружия.

За проголосовало большинство депутатов, а главарь литовского режима Науседа поспешил заявить о готовности Вильнюса встроиться в ядерную доктрину НАТО. Окончательное утверждение законопроекта намечено на осень.

И хотя литовские власти официально уверяют, что в мирное время развертывание арсеналов не планируется, военные аналитики констатируют коренное изменение баланса сил в регионе.

В Минске и Москве внимательно отслеживают действия соседа, подчеркивая, что безопасность границ Союзного государства будет обеспечена в полном объеме.

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