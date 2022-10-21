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Науседа: Санкции не работают, надо ужесточать!
В Брюсселе на саммите лидеров ЕС президент Литвы выступил с рядом громких заявлений. Науседа, в частности, сформулировал позицию Вильнюса по большинству международных проблем: его подходы, однако, настолько экзотичны, что их мало кто разделяет.
Науседа объявил, что санкции против России не действуют, из чего сделал вывод, что их надо ужесточить. Единомышленников у него немного, а венгерский премьер Орбан в канун саммита даже провел консультации с другими лидерами ЕС по поводу отмены или смягчения ограничений.
Науседа также заявил, что Беларусь является полноценным участником конфликта в Украине и потому должна подвергнуться тем же санкциям, что и Россия. Насколько можно судить, это мнение тоже является маргинальным и поддержки на саммите не получит.
Саммит в Брюсселе решает проблему энергокризиса
Встреча лидеров ЕС посвящена энергетической проблематике. Известно, что в данной области предполагается создать картель, который позволит государствам напрямую заключать контракты на поставку газа. Это позволит диктовать поставщику условия и даже цены. Принятия мер по преодолению энергокризиса требовали от европейских лидеров и граждане: протесты под окнами напоминали участникам саммита, что у обывателя больше нет никаких сил терпеть.
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