Науседа скрыл, что был в КПСС - очередной политический скандал разгорается вокруг президента Литвы

Местный журналист опубликовал архивные документы, показавшие, что Гитанас Науседа в 1988-м вступил в КПСС, а позже скрыл этот факт на выборах. При этом Науседа неоднократно в своих выступлениях ассоциировал себя с деятельностью "Саюдиса" - националистической организации, возглавившей выход Литвы из состава Советского Союза. Ранее парламентская оппозиция обвинила Науседу в получении денег от крупного бизнеса на ведение предвыборной кампании.