Наводнение в Непале: минимум 16 погибших, около тысячи человек могло унести потоками воды

Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести в результате наводнения в Непале. Также известно как минимум о 16 погибших. Около тысячи человек могло унести потоками воды.



Точное число жертв и пострадавших из-за отсутствия связи и доступа к пострадавшим районам установить пока не удается.



Информации о пострадавших или погибших белорусах в посольство Беларуси в Индии и по совместительству в Непале не поступало. Белорусские дипломаты следят за ситуацией.



Последствия для инфраструктуры оцениваются как катастрофические. Затоплены целые деревни. В пострадавшем регионе полностью нарушено энергоснабжение. Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное наcеление призывают к срочной эвакуации.

Причины внезапного подъема воды выясняются. Не исключается прорыв ледникового озера. Сейчас на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция с привлечением армии. В стране объявлен режим повышенной готовности.