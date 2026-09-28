Наводнение в Таиланде спровоцировало продовольственную панику

Стихия докатилась до Таиланда, спровоцировав продовольственную панику в столице. В Бангкоке сметают продукты с полок супермаркетов из-за рекордного за последние 15 лет наводнения. Кадры из торговых залов пугают. Люди раскупили питьевую воду и консервы. По данным телеканала Thai PBS, жертвами разгула стихии в королевстве стали уже восемь человек. Из-за выхода рек из берегов затоплены десятки провинций, а к границам Бангкока прибывают колоссальные объемы воды. Городские власти экстренно возводят заграждения из мешков с песком. Синоптики прогнозируют новые тропические ливни.

Наводнение в Таиланде привело к крайне необычной и опасной спасательной операции. Из полностью затопленного буддийского храма экстренные службы были вынуждены эвакуировать огромного 400-килограммового крокодила.

Из-за непрекращающихся ливней уровень воды в вольере хищника поднялся более чем на метр. Настоятель монастыря не на шутку забил тревогу, опасаясь, что гигантская рептилия сорвется с привязи, уплывет в открытую реку и начнет нападать на местных жителей в жилых кварталах. В итоге масштабную спецоперацию провели при поддержке профессиональных зоозащитников. Скованного крокодила на специальном грузовике успешно доставили во временный государственный приют, где его жизни и безопасности окружающих больше ничто не угрожает.