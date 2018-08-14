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Наводнение на Филиппинах
Погибли не менее двух человек, один пропал без вести, около 60 тысяч жителей эвакуированы во временные центры. Бедствие спровоцировали сильные муссонные ливни. На данный момент пострадали более миллиона человек из семисот населенных пунктов. Из-за стихии разрушены около трех тысяч домов, дороги, мосты, порты и другие объекты. В ближайшие дни ливни на Филиппинах продолжатся. В некоторых районах объявлена угроза схода оползней.
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