Наводнение на севере Греции - есть жертвы

По меньшей мере три человека стали жертвами наводнения на севере Греции. В регионе серьезные разрушения - повреждены мосты и дороги, затоплены десятки домов. Десятки людей оказались отрезанными от остального мира. Все подъезды затопило. У людей закончились запасы еды и воды. От разгула стихии в себя сейчас приходит центральная часть страны. Напомним, довольно редкий в этих краях шторм привел к сильному наводнению, повалил деревья и вызвал отключения электричества. Есть погибшие и пропавшие без вести.