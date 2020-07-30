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Наводнение на севере Японии изолировало от внешнего мира несколько населенных пунктов
Сильное наводнение на севере Японии изолировало от внешнего мира несколько населенных пунктов. Власти успели эвакуировать большую часть населения. Однако оползни отрезали от мира около 500 человек. Спасатели пока не могут оценить ущерб и выяснить, есть ли там пострадавшие и жертвы. Наводнение вызвали сезонные ливни. Из берегов вышла река Могами. Дождевой фронт смещается в направлении столицы страны Токио.
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