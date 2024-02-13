Наводнение произошло в Анталье

Из-за сильных дождей в турецкой Анталье произошло наводнение, пишет sb.by.



Ливень в центре Антальи усилился в ночь на 13 февраля. Из-за сложных погодных условий люди и машины с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение.