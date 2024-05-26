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Наводнение разрушило мосты и здания на севере Армении, один человек погиб
Север Армении накрыло мощное наводнение. Река Дебед вышла из берегов. Пришлось эвакуировать более 200 человек, сейчас известно как минимум об одном погибшем. Поток разрушает все на своем пути: мосты, дороги, здания.
Трасса, которая соединяет Армению и Грузию, перекрыта. Отменено международное железнодорожное сообщение. Продолжаются спасательные работы. Сообщается, что в зону бедствия направился премьер-министр Никол Пашинян.
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