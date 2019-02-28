Наводнение в американском штате Калифорния

Из-за мощных ливней из берегов вышла река Русская. Затопленным оказался город Герневилль, а также ряд других прибрежных поселений. Под водой оказались дороги, первые этажи домов. Власти готовятся к эвакуации тысяч местных жителей. Наводнение может стать самым серьезным в регионе за последние 24 года.