Наводнение в Австралии - десятки тысяч человек эвакуированы

В результате наводнения в Австралии подтоплены сотни домов. До крупных населенных пунктов, вроде Сиднея, большая вода пока не добралась, но такой риск вполне реален. Напомним, наводнение здесь было месяц назад. Тогда число его жертв составило два десятка человек.