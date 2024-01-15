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Наводнение в Бразилии унесло жизни 11 человек

11 человек погибли в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что причиной смерти стали оползни и удары током от проводов городской электросети. Сильные осадки также привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена: движение по многим магистралям города закрыто.

Из-за природного бедствия в Рио-де-Жанейро объявлен четвертый из пяти возможных уровней опасности.

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