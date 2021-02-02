Наводнение в Европе

Не по сезону теплая погода и обильные осадки спровоцировали таяние снегов на юге Германии. Рейн и Мозель на некоторых участках вышли из берегов. Местные власти приостановили навигацию и возводят защитные дамбы. Подтоплены сотни населенных пунктов, в том числе Кельн и Дюссельдорф. В ряде южных районов пришлось эвакуировать местных жителей. В то же время на север страны обрушились сильные снегопады.



Меж тем в Люксембурге уровень реки Мозель из-за дождей поднялся на шесть с половиной метров. Ускоренными темпами снег тает и в Швейцарии. А во Франции Сена подтопила отдельные участки набережных в Париже. В выходные из-за сильных дождей на направлении, ведущем в сторону границы с Испанией, было прервано движение по железной дороге.



