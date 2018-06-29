Наводнение в Греции не идет на спад

Эти кадры мы получили сегодня из греческого города Мандра. Он расположен неподалеку от Афин. В ноябре прошлого года от наводнений там погибли 23 человека. На неделе власти Греции объявили самый высокий - красный - уровень опасности. Размыты дороги. По улицам в ряде греческих населенных пунктов можно передвигаться только вплавь. После мощных ливней на побережье многие автовладельцы обнаружили, что их машины смыло в море. Разрушены рестораны и кафе.