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Наводнение в Греции не идет на спад
Эти кадры мы получили сегодня из греческого города Мандра. Он расположен неподалеку от Афин. В ноябре прошлого года от наводнений там погибли 23 человека. На неделе власти Греции объявили самый высокий - красный - уровень опасности. Размыты дороги. По улицам в ряде греческих населенных пунктов можно передвигаться только вплавь. После мощных ливней на побережье многие автовладельцы обнаружили, что их машины смыло в море. Разрушены рестораны и кафе.
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