Наводнение в Индонезии. Погибли 16 человек

В результате наводнения в индонезийской провинции Южный Сулавеси погибли по меньшей мере 16 человек. Еще 23 пропали без вести. Эту информацию сегодня подтвердили местные спасатели. Мощные ливни, продолжавшиеся последние несколько дней, привели к тому, что на одной из рек прорвало дамбу. Хлынувшая вода затопила многие деревни. Поисково-спасательная операция продолжается.

