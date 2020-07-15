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Наводнение в Индонезии. Погибли 16 человек

В результате наводнения в индонезийской провинции Южный Сулавеси погибли по меньшей мере 16 человек. Еще 23 пропали без вести. Эту информацию сегодня подтвердили местные спасатели. Мощные ливни, продолжавшиеся последние несколько дней, привели к тому, что на одной из рек прорвало дамбу. Хлынувшая вода затопила многие деревни. Поисково-спасательная операция продолжается.

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