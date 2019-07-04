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Наводнение в Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера
Наводнение в Иркутской области России объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера. К борьбе со стихией подключат Вооруженные силы. Сейчас в населенных пунктах восстанавливают электроснабжение, идет расчистка территории от последствий непогоды. По данным российского МЧС, в результате стихийного бедствия погибли 20 человек, еще 15 пропали без вести. Спасатели эвакуировали город Тулун, где затопило около тысячи домов после прорыва местной дамбы.
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