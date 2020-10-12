Наводнение в Камбодже: 11 погибших

На столицу Камбоджи обрушились проливные дожди. Известно об 11 погибших. Среди жертв есть не только утонувшие, но и погибшие от удара молнии. Своих домов лишились тысячи местных жителей. Синоптики отмечают, что ливни такой силы не фиксировались здесь за всю историю наблюдений.