Наводнение в Пакистане - под ударом водной стихии оказался Исламабад

Обильные ливни привели к серьезным наводнениям в Пакистане. Под ударом водной стихии оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в бурлящие реки. Затоплены подвалы и первые этажи зданий.



Из-за последствий осадков погибли по меньше мере два человека

В зоне наводнений работают спасатели и военные. Власти просят население держаться подальше от водоемов. Существует риск прорыва плотин.

