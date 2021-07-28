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Наводнение в Пакистане - под ударом водной стихии оказался Исламабад

Обильные ливни привели к серьезным наводнениям в Пакистане. Под ударом водной стихии оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в бурлящие реки. Затоплены подвалы и первые этажи зданий.

Из-за последствий осадков погибли по меньше мере два человека
В зоне наводнений работают спасатели и военные. Власти просят население держаться подальше от водоемов. Существует риск прорыва плотин.



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