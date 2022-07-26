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Наводнение в Пакистане унесло жизни более 300 человек
Разрушительное наводнение в Пакистане унесло жизни более 300 человек. Среди погибших 175 женщин и детей, за последние сутки число жертв увеличилось на 18. С середины июня в стране не прекращаются муссонные ливни. Они парализовали нормальную жизнь в провинциях Синд и Белуджистан, население местных деревень по возможности эвакуируют.
Повреждены или полностью разрушены почти 9 тысяч домов и около полусотни мостов. В Исламабаде паводковыми водами затоплены несколько районов, а также часть международного аэропорта, что привело к остановке авиарейсов.
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