Наводнение в Приморье: на улицах Уссурийска передвигаться теперь можно только на лодках

Сильное наводнение в дальневосточном Приморье. Эвакуированы почти 3 тыс. человек, подтоплены около 30 населенных пунктов. Уровень воды в некоторых реках поднялся на 6 метров. Превратились в бурные потоки улицы Уссурийска - передвигаться теперь можно только на лодках.



Затоплено более полутора тысяч домов: в многоэтажках, включая, например, Приморскую сельхозакадемию, вода поднялась до уровня второго этажа. Последствия наводнения ликвидируются, но синоптики обещают уже к четвергу нашествие нового тайфуна с обильными осадками.