Наводнение в Великобритании

Проливные дожди привели к наводнениям в ряде районов Великобритании. Реки вышли из берегов, дороги затопило. Больше всего осадков в городе Девон. Там за сутки выпала половина месячной нормы. Десятки людей вынуждены эвакуироваться. Также поступила информация о сходе оползня в окрестностях поселка Уоттстаун. О пострадавших пока не сообщается.