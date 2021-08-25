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Наводнение в Венесуэле: из-за продолжительных дождей вышла из берегов река Мокотис

Мощные ливни обрушились на Венесуэлу. Из-за продолжительных дождей вышла из берегов река Мокотис. Это вызвало наводнения в нескольких населенных пунктах. 13 человек погибло. Во многих домах отключились электричество и связь. Доступ спасателей в некоторые районы затруднен из-за опасности схода оползней. Синоптики прогнозируют подъем рек еще в нескольких штатах страны.

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