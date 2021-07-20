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Наводнение века в Европе: в Бельгии сегодня день траура

В Бельгии сегодня день траура. После сирены городских служб миллионы жителей по всей стране замерли, отдавая дань памяти погибшим.

Стихия в Королевстве унесла 36 жизней. В Германии - 164.

В знак скорби по жертвам наводнений приспущены флаги на здании Еврокомиссии.


На восстановление Германии после наводнений уйдут годы


Немецкие эксперты уже заявили, что на устранение последствий сильнейших за последние 8 лет наводнений уйдут годы. Страховые компании говорят об убытках более чем на 9 миллиардов евро. Стихия поставила под угрозу агросектор. Во многих районах запасы зерна уничтожены, утонули целые популяции животных.

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