Наводнение века в Италии

Север Италии охвачен наводнениями, их называют сильнейшими за сто лет. В числе погибших уже 14 человек, около 10 тысяч эвакуированы. Высокая вода пришла в десятки городов, сошло 280 оползней.

Проливные дожди обрушились на Италию после нескольких недель засухи. За 36 часов там выпала половина среднегодового количества осадков. Стихия уже уничтожила более 5 тысяч ферм, 400 дорог и затопила 42 муниципалитета. Ущерб предварительно оценивается в миллиарды евро. Особенно пострадало сельское хозяйство.