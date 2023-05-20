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Наводнение века в Италии
Север Италии охвачен наводнениями, их называют сильнейшими за сто лет. В числе погибших уже 14 человек, около 10 тысяч эвакуированы. Высокая вода пришла в десятки городов, сошло 280 оползней.
Проливные дожди обрушились на Италию после нескольких недель засухи. За 36 часов там выпала половина среднегодового количества осадков. Стихия уже уничтожила более 5 тысяч ферм, 400 дорог и затопила 42 муниципалитета. Ущерб предварительно оценивается в миллиарды евро. Особенно пострадало сельское хозяйство.
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