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Наводнение века - в Оренбургской области подтопило более 10 тыс. жилых домов и свыше 18 тыс. участков

В Оренбургской области России произошел самый большой паводок за всю историю. По данным местных властей, подтоплено более 10 тыс. жилых домов и свыше 18 тыс. участков. Реки Урал и Елшанка вышли из берегов. В Орске напора воды не выдержала местная дамба, которая защищала город.

Спасатели не прекращают работу. Из затопленных районов продолжается эвакуация.

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