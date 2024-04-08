Наводнение века - в Оренбургской области подтопило более 10 тыс. жилых домов и свыше 18 тыс. участков

В Оренбургской области России произошел самый большой паводок за всю историю. По данным местных властей, подтоплено более 10 тыс. жилых домов и свыше 18 тыс. участков. Реки Урал и Елшанка вышли из берегов. В Орске напора воды не выдержала местная дамба, которая защищала город.