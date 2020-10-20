Наводнение во Вьетнаме: количество жертв растет

Число погибших от наводнения во Вьетнаме возросло до 105-ти. 27 человек пропали без вести. Центральныепровинции в течение двух недель страдают от ливней, которые стали причинойсильного паводка и оползней. Более 50 тысяч жилых домов затоплены, а 20 тысячповреждены. Погиб урожай на 100 тысячах сельхозугодий. Во многих районах нетсвязи и электричества. Дороги затоплены, ряд населенных пунктов отрезан отвнешнего мира. В пострадавших провинциях развернуты восстановительные работы.Кроме финансовой помощи населению направят 5 тысяч тонн риса из национальногорезерва.