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Наводнения и оползни: в Китае затопило улицы нескольких провинций

Китай продолжает бороться с последствиями разрушительных наводнений. Обильные осадки затопили улицы прибрежных провинций Гуандун, Цзянси и Фуцзянь. Наводнения провоцируют оползни.

В некоторых районах жителям приходится передвигаться на лодках. Из-за ливней на юго-востоке страны были эвакуированы 36 тыс. человек.

Фото из открытых источников

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