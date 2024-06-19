Наводнения и оползни: в Китае затопило улицы нескольких провинций

Китай продолжает бороться с последствиями разрушительных наводнений. Обильные осадки затопили улицы прибрежных провинций Гуандун, Цзянси и Фуцзянь. Наводнения провоцируют оползни.

В некоторых районах жителям приходится передвигаться на лодках. Из-за ливней на юго-востоке страны были эвакуированы 36 тыс. человек.