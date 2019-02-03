Наводнения и шторм обрушились на Калифорнию

Из-за непогоды погиб один человек. Есть пострадавшие. Дороги многих населенных пунктов быстро превратились в реки. Десятки тысяч человек на выходные остались без электричества. Уже несколько лет в штате летом царит небывалая засуха, а зимой идут ливни.