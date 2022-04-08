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Наводнения на юго-западе Австралии - в регионе выпала среднегодовая норма осадков

Разрушительные наводнения продолжаются на юго-западе Австралии. Штат Новый Южный Уэльс более месяца сражается с последствиями непогоды. Известно, что в регионе уже выпала среднегодовая норма осадков. От большой воды сильно пострадал Сидней - более двух тысяч человек были вынуждены экстренно эвакуироваться.

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