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Наводнения небывалого размаха случились сразу в нескольких провинциях Бразилии
Бразилия уходит под воду. Улицы десятков городов превратились в бурные реки. Наводнения небывалого размаха случились сразу в нескольких провинциях страны. В регионе Баийя бедствие называют самым масштабным за всю историю: известно уже о двадцати погибших. Эвакуированы или лишились крова почти 50 тысяч человек. В 72-х городах введено чрезвычайное положение. Полностью затоплены 37 населенных пунктов. При этом ливни продолжаются уже месяц, и синоптики не обещают в ближайшее время облегчения. К спасательным работам и эвакуации привлечена армия.
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