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Наводнения обошлись Японии в 389 миллионов долларов

От удара стихии в стране пострадали сельхозугодья, рыбопромысловые компании и инфраструктура. Погибли 216 человек, десятки пропали без вести. Сейчас на Японию обрушилась жара. Выше 35 градусов, по словам синоптиков, будет еще неделю. От высоких температур погибли уже 5 человек, около 190 госпитализированы с тепловыми ударами.

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