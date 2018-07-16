Наводнения обошлись Японии в 389 миллионов долларов

От удара стихии в стране пострадали сельхозугодья, рыбопромысловые компании и инфраструктура. Погибли 216 человек, десятки пропали без вести. Сейчас на Японию обрушилась жара. Выше 35 градусов, по словам синоптиков, будет еще неделю. От высоких температур погибли уже 5 человек, около 190 госпитализированы с тепловыми ударами.