Наводнения в Cычуани: эвакуировано около 500 человек

Разгул стихии в Китае. Около полутысячи жителей Сычуаня были эвакуированы из-за мощных дождей. Одна из деревень полностью оказалась под водой. В городе Мяньян прорвало дамбу. Под угрозой сельхозугодья и жилые дома. Спасать людей призвана армия. Жителей провинции экстренно эвакуируют. По заявлению чрезвычайных служб,непогода усложняет спасательную операцию.



