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Наводнения в Египте

Проливные дожди в Египте спровоцировали мощные наводнения. Под ударом стихии Каир. Затоплены трассы, подземные переходы и парковки. Спецтехника не справляется с откачиванием воды. Локальные наводнения наблюдаются и в других городах страны. Власти были вынуждены отменить занятия в школах и университетах по всей стране.

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