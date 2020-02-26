Наводнения в Египте

Проливные дожди в Египте спровоцировали мощные наводнения. Под ударом стихии Каир. Затоплены трассы, подземные переходы и парковки. Спецтехника не справляется с откачиванием воды. Локальные наводнения наблюдаются и в других городах страны. Власти были вынуждены отменить занятия в школах и университетах по всей стране.