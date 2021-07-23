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Наводнения в Германии: более 150 человек до сих пор не обнаружены
Более 150 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после катастрофических наводнений в Германии. В регионе продолжаются поисковые операции. Число жертв возросло до 178. Почти 800 граждан получили травмы. Местные жители, волонтеры и армия продолжают расчистку улиц, а власти подсчитывают ущерб. Одним только железным дорогам ФРГ нанесен урон в размере почти 1,5 млн евро.
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