Наводнения в Германии: более 150 человек до сих пор не обнаружены

Более 150 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после катастрофических наводнений в Германии. В регионе продолжаются поисковые операции. Число жертв возросло до 178. Почти 800 граждан получили травмы. Местные жители, волонтеры и армия продолжают расчистку улиц, а власти подсчитывают ущерб. Одним только железным дорогам ФРГ нанесен урон в размере почти 1,5 млн евро.