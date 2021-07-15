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Наводнения в Германии: десятки человек пропали без вести
30 человек числятся пропавшими без вести после разрушительных ливней в Германии. Люди пропали в результате обрушения шести домов из-за наводнения в Аденау. Более того, еще около трех десятков объектов в этом же регионе под угрозой обрушения. Известно также о четырех погибших. Спасатели работают круглосуточно, с крыш затопленных домов людей достают вертолетами. Наводнения также спровоцировали массовую эвакуацию и закрытие основных трасс на въезд в регион.
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