Наводнения в Германии: десятки человек пропали без вести

30 человек числятся пропавшими без вести после разрушительных ливней в Германии. Люди пропали в результате обрушения шести домов из-за наводнения в Аденау. Более того, еще около трех десятков объектов в этом же регионе под угрозой обрушения. Известно также о четырех погибших. Спасатели работают круглосуточно, с крыш затопленных домов людей достают вертолетами. Наводнения также спровоцировали массовую эвакуацию и закрытие основных трасс на въезд в регион.