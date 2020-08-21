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Наводнения в Китае
Проливные дожди продолжают наполнять и реку Янцзы потоками воды, что может иметь самые драматические последствия. Готов переполниться резервуар, замкнутый дамбой "Три ущелья". Самая высокая плотина планеты способна удерживать водный поток высотой в 175 метров - но он уже достиг 165 и прибывает на два метра ежедневно. Что произойдет, если резервуар переполнится, не знает никто - это может стать колоссальной техногенной катастрофой, но может и не иметь серьезных последствий. Наводнения в Китае только за минувшую неделю нанесли ущерб в 26 миллиардов долларов. Осадки не прекращаются и, следовательно, ждать, что стихия в ближайшие дни отступит, никаких оснований нет.
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