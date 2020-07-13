Наводнения в Китае охватили территорию с населением в 38 млн человек

Проливные дожди продолжают заливать Китай. Бедствием охвачена территория с населением в 38 миллионов человек. Известно по меньшей мере о 140 жертвах. Вышла из берегов в своем центральном течении река Янцзы. Власти сообщают о десятках локальных наводнений и подтоплений. В городах и селах эвакуировали 2 миллиона жителей. Разрушены водой 28 тысяч домов. В горных районах селевые потоки размывают и разрушают дороги, что создает проблемы в эвакуации местных жителей. В ближайшие дни дожди не прекратятся.