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Наводнения в Китае охватили территорию с населением в 38 млн человек
Проливные дожди продолжают заливать Китай. Бедствием охвачена территория с населением в 38 миллионов человек. Известно по меньшей мере о 140 жертвах. Вышла из берегов в своем центральном течении река Янцзы. Власти сообщают о десятках локальных наводнений и подтоплений. В городах и селах эвакуировали 2 миллиона жителей. Разрушены водой 28 тысяч домов. В горных районах селевые потоки размывают и разрушают дороги, что создает проблемы в эвакуации местных жителей. В ближайшие дни дожди не прекратятся.
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