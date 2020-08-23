Наводнения в Пакистане

В пакистанском Карачи жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны захватила большая вода. Проблему наводнений усугубляет плохое обслуживание инфраструктуры и плотная градозастройка. Сильные порывы ветра повредили провода, которые, попав в воду, создали электрические ловушки. Несколько человек пострадали от удара током. По меньшей мере 7 человек погибли.



