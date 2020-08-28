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Наводнения в Пакистане: погибли 30 человек

В Пакистане сильные дожди вызвали наводнения. Улицы превратились в настоящие реки. Серьезно нарушено транспортное сообщение. Поступает информация о перебоях в электричестве. По стране из-за ливней сходят оползни. Разрушены тысячи домов. Погибли 30 человек. На выходных ожидаются новые дожди.

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