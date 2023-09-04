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Наводнения в Турции и ураган "Дана" в Испании - природные катаклизмы не утихают
В Турции четыре человека погибли и семеро пострадали в результате проливных дождей. Все жертвы - автомобилисты, утонувшие в собственных машинах. Ливни обрушились сразу на несколько регионов - в центре и на севере страны. В городе Самсун на Черноморском побережье уровень воды на улицах поднялся до полуметра, потоки воды сносили машины. Осадки повредили дороги, в одном из переулков дорожное покрытие провалилось прямо под автомобилями. Сильно пострадал от стихии и город Гиресун.
А в Испании бушует ураган "Дана", сообщается о двух погибших. Пострадали прибрежные регионы, было прервано железнодорожное сообщение на некоторых маршрутах. В городе Таррагона затопило улицы. Пожарным пришлось эвакуировать около десятка людей, которые не могли выбраться из автомобилей на подземных парковках.
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