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Наводнения в Японии - эвакуированы более 40 тыс. человек

Затяжные ливни спровоцировали серьезные наводнения в Японии. Более 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. В Кумамото дорога обрушилась прямо под автомобилями. Два водителя госпитализированы. Прогнозы синоптиков неутешительны - в ближайшие сутки в ряде районов страны может выпасть до 200 мм осадков.


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