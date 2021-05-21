Наводнения в Японии - эвакуированы более 40 тыс. человек

Затяжные ливни спровоцировали серьезные наводнения в Японии. Более 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. В Кумамото дорога обрушилась прямо под автомобилями. Два водителя госпитализированы. Прогнозы синоптиков неутешительны - в ближайшие сутки в ряде районов страны может выпасть до 200 мм осадков.





