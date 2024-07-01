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Наводнения в Западной Европе: затоплены жилые дома, четыре человека погибли

Сразу несколько государств Западной Европы страдают от сильных наводнений. В Северной Италии дожди продолжаются уже неделю без перерыва: в ряде городов провинции Пьемонт фиксируются сходы селей и затопления жилых домов.

В Швейцарии селевые потоки и вышедшие из берегов реки стали причиной гибели четырех человек. Особенно серьезно пострадали от буйства стихии альпийские регионы страны: здесь проливные дожди превратили городские улицы в полноводные реки.

Аналогичное бедствие постигло и соседнюю Австрию - населенные пункты в альпийских предгорьях также переживают тяжелые времена из-за резкого повышения уровня воды в реках.

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