Наводнения в Западной Европе: затоплены жилые дома, четыре человека погибли

Сразу несколько государств Западной Европы страдают от сильных наводнений. В Северной Италии дожди продолжаются уже неделю без перерыва: в ряде городов провинции Пьемонт фиксируются сходы селей и затопления жилых домов.

В Швейцарии селевые потоки и вышедшие из берегов реки стали причиной гибели четырех человек. Особенно серьезно пострадали от буйства стихии альпийские регионы страны: здесь проливные дожди превратили городские улицы в полноводные реки.