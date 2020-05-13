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Наводнения во Франции
Дожди и грозы привели к наводнениям практически на всей территории Франции. Больше всего от непогоды пострадал юго-запад страны. Местами там выпало до 100 миллиметров осадков. По словам синоптиков, сегодня дожди продолжатся.
Резкое похолодание в Лондоне
Не приходится мечтать о солнечной погоде и жителям Великобритании. В Лондоне температура воздуха с плюс 25-ти упала до 10-ти.
В Шотландии метель
А в Шотландии выпал снег. Метель сопровождалась сильным ветром.
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