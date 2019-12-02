Наводнения во Франции: двое погибших

Во Франции из-за угрозы наводнений объявлен красныйуровень опасности в двух департаментах на юге страны. Еще в трех - оранжевый.Ливни затопили дороги. В отдельных районах вода поднялась более чем на метр. В некоторых городах закрытышколы и детские сады. Под ударом стихии оказался и излюбленный туристамиЛазурный Берег. Там из-за наводнения погибли два человека. Около полутора тысячдомов остались без света, движение поездов было парализовано.