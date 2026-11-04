Навроцкий обвинил Туска в попытке подрыва конституционного порядка

Политическое противостояние в Польше вышло на уровень открытой конфронтации. Президент Кароль Навроцкий обвинил премьера Дональда Туска в подрыве конституционного порядка.

Выступая на заседании Совета нацбезопасности, Навроцкий назвал действия кабмина по захвату Конституционного трибунала беспрецедентным преступлением, совершенным трусливо в момент его отсутствия в стране. По его словам, Туск совершил преступление против политической системы Польши и сам понимает, что теперь у его кабинета не осталось других рычагов, кроме насилия.

Навроцкий выдвинул правительству ультиматум и ожидает, что Туск полностью прекратит незаконные действия и обуздает амбиции своего кабмина до 11 ноября, когда страна будет праздновать День независимости.

Фото РИА Новости