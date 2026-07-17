Навроцкий отклонил закон об однополых браках

Однополых браков в Польше не будет. Глава польского режима наложил вето на законопроект о так называемом статусе ближайшего лица.

Сейм Польши ранее одобрил документ, который мог легализовать внебрачные союзы - в том числе для однополых пар. Регистрацию таких союзов предполагалось проводить у нотариуса.

Однако Навроцкий инициативу не подписал. Он пояснил, что не может одобрить решения, которые привели бы к утрате особого статуса брака, который находится под защитой Конституции. Дальнейшая судьба законопроекта пока не определена.

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